Estrela vai receber feira medieval no Dia das Crianças

A cidade de Estrela vai receber, no feriado de 12 de outubro a primeira Feira Medieval do município. O evento, das 10h às 20h, com entrada franca, será em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc), com a produção do coletivo de música e teatro Bando Celta.

O cenário escolhido para a feira é também uma viagem na história e no tempo. A área da Escadaria e todo o charme recuperado da antiga rua da Praia servirão para a montagem de palco e bancas dos 30 expositores que trarão de tudo um pouco da cultura geek para Estrela.

"Será uma oportunidade para interagir com amantes de cosplay, que virão para Estrela com suas fantasias, deixando a nossa feira ainda mais divertida", projeta Carine Schwingel, da secretaria Especial da Cultura Esporte e Lazer Além das bancas haverá shows e praça de alimentação com food truks e food bikes para o atendimento ao público no evento.