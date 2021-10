Escolas de Nova Santa Rita recebem projeto cultural

Quatro escolas municipais de Nova Santa Rita recebem nesta quinta e sexta-feira (7 e 8) atividades do projeto cultural Eco Boneco. Haverá teatro de bonecos e contação de histórias, abordando temas como sustentabilidade, preconceito e intolerância. Os assuntos serão trabalhados com alunos e professores, com o objetivo de chamar a atenção para valores sustentáveis, como a preservação da vida e do meio ambiente.

O projeto também terá atividades em Triunfo, Montenegro e Rio Grande, incluindo oficinas e capacitação de professores em todas as cidades visitadas. A produtora cultural Luciane Vilanova destaca que, dentro da programação, alunos e professores recebem informações sobre descarte correto do plástico, mudanças de hábitos para reduzir a geração de lixo, entre outros exemplos. As escolas Vasconcelos Jardim, Campos Salles, Tiradentes e José Bonifácio vão receber as apresentações