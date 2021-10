Taquari firma novo contrato para destinação de resíduos sólidos

A prefeitura de Taquari realizou o processo licitatório para contratação de empresa para prestação de serviços de coleta e transporte ao destino final dos resíduos sólidos na área urbana. A empresa vencedora da licitação inicia os trabalhos no município no dia 16 de outubro.

Com a contratação, o município terá uma economia de R$ 25.5 mil ao mês, já que o valor pago pelo serviço era de R$ 86.8 mil e com a nova empresa será de R$ 61.3 mil. Para a coordenadora do Departamento do Meio Ambiente, Marília Souza, a ideia é melhorar e qualificar o serviço de coleta de resíduos sólidos. "Para tanto apesar de possíveis contratempos iniciais em razão da adaptação da nova empresa, a prefeitura seguirá com a fiscalização para manter o padrão de qualidade necessário. Solicitamos, também, que qualquer alteração nos seja informado para que possamos corrigir", destacou.