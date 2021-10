Câmara aprova negociação entre hospital de Lajeado e o INSS por prédio

A Câmara de Vereadores de Lajeado aprovou a proposta que autoriza a prefeitura a ceder um terreno do município, e o Hospital Bruno Born (HBB) a custear obra de instalação de uma nova sede para o INSS, em Lajeado. Em contrapartida o HBB deve receber o atual prédio do instituto, localizado na mesma quadra do hospital. A ideia é ampliar a estrutura da casa de saúde.

O negócio, desejado há alguns anos, foi possibilitado a partir de reunião realizada em setembro entre o presidente do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), Leonardo Rolim, o prefeito de Lajeado, Marcelo Caumo; o presidente da Câmara de Vereadores de Lajeado, Isidoro Fornari Neto; e o Diretor Executivo do Hospital Bruno Born, Cristiano Dickel. "Temos muito a agradecer o esforço de Fornari e Caumo neste processo. Sem eles talvez este projeto ficasse apenas no papel, e agora há grande possibilidade de ser realizado. Também agradecer à Câmara de Vereadores pela aprovação do projeto. Queremos fazer do HBB uma referência estadual e, certamente, esta ampliação nos ajudará nisso", observa Dickel.