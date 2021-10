Ponte sobre o arroio Bossoroca, na BR-290, será liberada

na ponte sobre o Arroio Bossoroca, na BR-290 Com o avanço nos serviços de manutenção, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) vai liberar o tráfego de caminhões e ônibus, a partir das 15 horas desta sexta-feira (8). A estrutura está localizada no km 353,9, entre o entroncamento com a BR-392 e o município de Vila Nova do Sul.

A programação inicial era permitir o fluxo de veículos pesados somente a partir de quinta-feira (14). Contudo, com o avanço dos serviços de manutenção, foi possível antecipar o prazo e garantir condições de trafegabilidade antes do final de semana e do feriado prolongado de 12 de outubro.

Por questões técnicas e de segurança, o trânsito de veículos seguirá em uma pista, com fluxo alternado, sendo controlado por um semáforo. Mesmo com a liberação do trânsito, motoristas devem atentar para a sinalização provisória instalada no segmento. Equipes seguirão com trabalhos de manutenção na ponte e, com isso, poderão ocorrer bloqueios parciais para carga e descarga de materiais.

Para possibilitar o retorno do tráfego de caminhões e ônibus sobre a ponte, a autarquia federal executa o escoramento total da estrutura, recuperação do vão central, reforço do bloco de fundação, pilares e o perfil metálico que fica abaixo da viga da ponte.

Em paralelo aos serviços de manutenção, o Dnidt elabora um anteprojeto para restauração e reabilitação desta estrutura, por meio do Programa de Manutenção e Reabilitação de Estruturas (Proarte). Após a conclusão do anteprojeto, que indicará a melhor solução de engenharia para a ponte, será licitada a execução da obra.