Oktoberfest de Santa Cruz do Sul tem início nesta quinta-feira

Em um novo formato, a 36ª Oktoberfest acontece de 7 a 12 de outubro e de 15 a 17 de outubro, no Parque da Oktoberfest, em Santa Cruz do Sul. Em virtude da pandemia, o evento será muito diferente da tradicional, que é considerado um dos maiores do Brasil. Sem bailes, shows, desfiles de rua na Marechal Floriano e parque de diversões, o evento se reinventa para oferecer aos visitantes atrativos que destacam a cultura, a música e a gastronomia típicas alemãs.

O evento vai funcionar em dois turnos, das 11 às 16 horas e das 19 às 24 horas, com exceção dos dias 13 e 14 de outubro, em que o parque ficará fechado. Cada turno poderá receber até 4 mil pessoas, que deverão seguir os protocolos básicos, como distanciamento e uso de máscara, além de estarem sentadas para consumir bebidas e alimentos. Conforme a presidente da comissão organizadora do evento, Roberta Pereira, o objetivo é retomar com responsabilidade e segurança as atividades econômicas e os eventos, com respeito às regras sanitárias. "Vamos continuar a surpreender e encantar nossos visitantes, com foco na segurança dos prestadores de serviços, trabalhadores e visitantes. É desafiador, mas estamos confiantes no sucesso do evento", salienta.

Para participar da Oktober, os visitantes, prestadores de serviços e voluntários deverão estar com o sistema vacinal atualizada para a Covid-19, conforme Plano Nacional de Vacinação, com pelo menos uma dose. Para entrar no parque será obrigatório o uso de máscara, aplicação de álcool em gel, aferição de temperatura e apresentação dos comprovantes de vacinação (impresso ou digital).

Os ingressos para o evento podem ser adquiridos na plataforma pela internet. Os valores variam de R$ 5,00 a R$ 25,00. Podem ser adquiridos até 10 tíquetes por turno, com exceção do primeiro dia, abertura do evento, em que a entrada é gratuita. Quando a pessoa faz a compra do ingresso, que é nominal e intransferível, ela precisa concordar com o Termo de Compromisso Digital relativo aos protocolos de segurança exigidos pelo evento em virtude da pandemia.