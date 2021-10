Furg divulga datas para volta das atividades presenciais

A Universidade Federal do Rio Grande (Furg) atualizou seu Plano de Contingência, indicando os principais pontos a respeito da retomada segura das atividades. Essas alterações permitem o retorno gradual e seguro ao trabalho presencial. Dividido em fases, a primeira - que envolve o efetivo retorno em dias e horários específicos -, está programada para iniciar em 18 de outubro e a última somente para abril de 2022, incluindo, por exemplo, a retomada das aulas na graduação.

A fase um, com retomada para o próximo dia 18, contempla o setor administrativo da universidade, com as atividades sendo realizadas presencialmente em regime de escala - para a melhor distribuição física da força de trabalho - nas terças, quartas e quintas, em turno único entre 9h e 13h.

Já a fase 2, marcada para 16 de novembro, o setor administrativo prevê a possibilidade de formaturas no formato presencial, desde que cumpram o disposto no plano de contingência e sigam as orientações do Comitê de Monitoramento. Para a graduação, os estágios curriculares e as atividades acadêmicas decorrentes de disciplinas práticas consideradas essenciais às séries finais e intermediárias, não passíveis de oferta remota, poderão ser realizados cumprindo as normas de segurança institucional. Da mesma forma, atividades acadêmicas excepcionais também poderão ser realizadas.

Os processos seletivos específicos presenciais e atividades vinculadas a programas e projetos de ensino poderão ser restabelecidos no modelo presencial. Para a pesquisa e pós-graduação, as atividades que necessitem uso de laboratórios para concluírem suas pesquisas poderão ser realizadas mediante cumprimento das determinações anteriormente citadas.

Apenas na fase 3, prevê-se o retorno presencial de todas as atividades em caráter integral de carga horária e capacidade física; ação pode e será revista periodicamente considerando os indicadores sanitários municipais, regionais e estaduais. Aqui, incluem-se as aulas presenciais, com volta marcada, inicialmente, para 4 de abril de 2022. Cada fase pode ter data e atividades alteradas, dependendo do cenário da pandemia.