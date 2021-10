Inadimplência em Lajeado é a maior desde junho de 2020

Em alta desde abril deste ano, a inadimplência no comércio de Lajeado atingiu o maior índice dos últimos 16 meses, chegando a 24,9%. Desde junho de 2020, quando registrou 25,8%, o percentual não era tão elevado, chegando inclusive a alcançar os 22,9% em março de 2021.

De acordo com os dados obtidos pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Lajeado junto ao banco de dados da Boa Vista, dos 60.769 CPF's ativos no município neste momento, 15.124 estão com algum restritivo junto ao SCPC. No Estado, o aumento do índice também chama a atenção, porém os 28% registrados em outubro se aproximam do patamar alcançado em dezembro de 2020, quando o percentual estava em 28,4%, porém ainda distante dos 30,6% de junho daquele ano.

O perfil dos inadimplentes em Lajeado segue inalterado, sendo a maioria homens (50,5%), com idades entre 30 a 34 anos (15,9%) e que recebem entre um e dois salários mínimos (54,7%). Em âmbito estadual, uma alteração na faixa etária, que agora se concentra nos 30 a 34 anos (13,4%), mas continua sendo do sexo feminino (51,1%) com renda entre um e dois salários mínimos (50,9%).