Pelotas registra aumento na abertura de empresas

Conforme os registros do DataSebrae, Pelotas conta atualmente com 13.321 micro e pequenas empresas em atividade. Um levantamento recente, feito pela RedeSim/RS, aponta ainda que 4,32% deste total (576) de empreendimentos foram criados apenas no primeiro semestre deste ano. No total de empresas constituídas em agosto, entre micro e pequenas empresas, além dos Microempreendedores Individuais, o município ficou em quarto lugar no ranking estadual com 723 novas empresas.

"A área de comércio e serviços concentra o maior número de micro e pequenas empresas. E se não são as maiores geradoras de impostos, por outro lado, são os segmentos que mais geram emprego e renda", destacou o secretário de Desenvolvimento, Turismo e Inovação, Gilmar Bazanella.

Ainda de acordo com Bazanella, esses números começam a refletir diferentes ações que incentivam a retomada da economia em Pelotas. Iniciativas internas como investimentos em tecnologia, melhorias no sistema de digitalização dos processos, a qualificação das equipes da Sala do Empreendedor e um trabalho mais próximo da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS) têm favorecido os investimentos.

Essa movimentação tem sido percebida por profissionais que estão diretamente atrelados à cadeia do setor. Para o contador Rafael Echevarria, apesar do contexto de dificuldades desse ano, tem se verificado um aumento entre 10% e 15% no volume de demandas para aberturas ou mudanças de porte das empresas. "As pessoas estão se arriscando mais e recorrendo aos investimentos, sempre com muita cautela e orientação, nossa e dos órgãos públicos", explicou.

De acordo com o representante do Conselho Regional de Contabilidade em Pelotas, o contador Carlos Roberto Almeida, à medida que a pandemia vai ficando pra trás, com o avanço da vacinação, a tendência é de aumento na procura por informações e busca por investimentos.