Lajeado quer ser sede de treinamento de forças policiais

Em reuniões realizadas nesta terça-feira (5) em Porto Alegre, o município de Lajeado manifestou ao governo do Estado seu interesse e disponibilidade em ser sede de um treinamento de alto nível para forças policiais e bombeiros. A ideia é trazer para Lajeado uma capacitação chamada "Instrução de Nivelamento do Conhecimento", a ser conduzida pela Força Nacional de Segurança Pública no município, no campus da Univates, e que promoverá a instrução de policiais e bombeiros dos três Estados da Região Sul. Os profissionais que passam pelo curso podem passar a integrar a Força Nacional e serem chamados a atuar em operações especiais.

Poderão participar da capacitação, que é considerada de alto nível por ser feita por instrutores da Força Nacional, além de ser direcionada aos policiais indicados pelos três Estados, profissionais da Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Instituto Geral de Perícias. Por ser um curso destinado a estes grupos, as agendas desta terça-feira foram nos órgãos de polícia estaduais para dar ciência às autoridades e iniciar os procedimentos para sua realização.

"Temos todas as condições de receber em Lajeado um curso como este para capacitarmos nossas equipes de segurança e promovermos um ambiente ainda melhor para nossa comunidade. Acreditamos que será possível receber no início de 2022 esta instrução de alto nível na área policial", disse o prefeito Marcelo Caumo.

O Subcomandante da Força Nacional de Segurança Pública, José Américo de Souza Gaia, acompanhou as agendas na capital gaúcha e ficará em Lajeado até quinta-feira (7). Nestes dias, ele conhecerá a cidade e o campus da Univates, onde deverá ser realizada a instrução, para avaliar as instalações para o curso.