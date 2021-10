Passo Fundo discute com o Daer sobre trevos de acesso da cidade

Os secretários municipais de Desenvolvimento Econômico, de Planejamento e de Gestão de Passo Fundo, Diorges Oliveira, Giezi Schneider e Dailon Barp, respectivamente, reuniram-se com as equipes técnicas e os diretores do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens (Daer), em Porto Alegre, para tratar da viabilidade de elaboração dos projetos de remodelação de trevos de acesso ao município. De acordo com Oliveira, a inclusão dos trevos de acesso aos bairros Nenê Graeff e Santa Marta no programa Avançar RS, lançado recentemente pelo governo do Estado, já foi discutida pela prefeitura com o governo gaúcho anteriormente.

Ainda conforme o secretário, a comitiva também tratou da formalização de parcerias público-privadas com o Estado que viabilizem a realização de obras em outros trevos de acesso a Passo Fundo. Um deles, o de entroncamento na ERS-135, em frente ao Centro de Distribuição da JR Comércio de Cimentos, está em análise para concessão de área, permitindo que possam ser realizadas modificações. "Fomos até o Daer para darmos prosseguimento às tratativas. Tivemos uma boa reunião com a área técnica e com a direção e, a partir deste encontro, aguardamos uma resposta para a construção de um convênio que torne possível a elaboração do projeto de remodelação destes dois locais", argumentou ele.

Outro tema abordado foi a inclusão do trevo de acesso ao Gran Palazzo e a AmBev no Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico (PIAA), que prevê a formalização de parcerias com o Estado na viabilização de obras em trechos de rodovias estaduais, que é o caso deste trevo. Para Oliveira, além de avançar na discussão sobre as obras em dois dos trevos de grande volume de tráfego em Passo Fundo, a reunião foi importante para aproximar a prefeitura e os empresários do governo gaúcho.