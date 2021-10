Canoas vai entregar cartões do auxílio emergencial

A prefeitura de Canoas entrega nesta sexta-feira (8) e sábado (9) o cronograma de trabalho e os cartões (TEU e Banricard) que dão direito aos benefícios da segunda edição do auxílio emergencial canoense. Ao todo, cinco mil canoenses foram selecionados. A distribuição ocorrerá em quatro escolas localizadas em cada quadrante do município (Nordeste, Noroeste, Sudeste e Sudoeste) e na subprefeitura Centro, das 8h às 17h.

Para retirar os cartões e o cronograma de trabalho, é necessário apresentar documento de identidade com foto e CPF no local do quadrante que abrange o seu bairro. Ao todo, 10.410 pessoas se inscreveram na segunda edição.

Segundo o secretário municipal de Governança e Enfrentamento à Pandemia, Felipe Martini, o objetivo do projeto é minimizar os efeitos socioeconômicos causados pela Covid-19. "Nossa missão é amenizar o impacto da pandemia na vida de quem realmente precisa. Esses R$ 200,00 colocam comida na mesa das famílias mais vulneráveis e créditos do TEU ajudam no deslocamento para a realização do trabalho comunitário e a reinserção no mercado profissional. Continuamos trabalhando para salvar vidas e cuidar das pessoas", destacou.

Serão R$200,00 mensais, garantidos por 3 meses, além de cursos de qualificação profissional - a serem realizados de forma online. Deverão ser cursadas, no mínimo, 8h mensais.

A permanência no programa, bem como o recebimento das parcelas do benefício, ficam condicionados à realização mensal de 4h de trabalho para a comunidade, seguindo todos os protocolos de saúde. Os locais para a retirada dos cartões são a Escola Erna Wurth (abrange os moradores dos bairros Brigadeira, São José Igara, Guajuviras, Estância Velha e Olaria), Pernambuco (bairros Nossa Senhora das Graças e Niterói) João Palma da Silva (bairros Industrial, São Luiz, Mathias Velho e Harmonia) e Nelson Paim Terra (bairros Mato Grande, Fátima, Ilha das Garças e Rio Branco).