Prefeitura e UCS firmam parceria para alunos em Bento Gonçalves

Uma reunião entre a prefeitura de Bento Gonçalves e a Universidade de Caxias do Sul (UCS) teve como objetivo firmar uma parceria, com a instituição para que o município utilize a estrutura da universidade para os alunos, com cedência de salas de aula, laboratórios e ginásio. A iniciativa visa ampliar as vagas na rede de ensino e oferecer uma educação diferenciada, pensando no futuro dos alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

Será possível o trabalho em até oito salas de aula, possibilitando o envolvimento de cerca de 240 alunos. A secretária de Educação, Adriane Zorzi destacou que com a parceria será possível ter um trabalho pedagógico diferenciado, oferecendo estudo integral para estes alunos, com práticas aliadas aos laboratórios da UCS. "Estamos muito empolgados e trabalhando nesse projeto", disse.

Já o vice-reitor da UCS ressaltou que a universidade tem interesse na construção de soluções que favoreçam a educação. "É a formação de alunos, que futuramente serão encaminhados ao mercado de trabalho e estar junto com o ambiente de uma universidade, mas mantendo a identidade da educação municipal", afirmou.