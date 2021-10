Esteio lança campanha sobre veículos de tração animal

A prefeitura de Esteio iniciou as operações de orientação aos condutores de veículos de tração animal sobre a proibição, a partir de 1º de novembro, da circulação desse tipo de transporte pelas ruas e avenidas da cidade. Até lá, servidores e agentes de trânsito abordarão pessoas em carroças ou charretes e entregarão panfletos com informações sobre os cuidados necessários com a saúde e o bem-estar dos cavalos e sobre o que será permitido e proibido a partir do próximo mês.

Por conta dessa proibição, a prefeitura vai conceder auxílio financeiro a condutores cadastrados, visando a inserção deles no mercado de trabalho e o desenvolvimento de atividade econômica. As 60 famílias que serão beneficiadas pela iniciativa foram registradas em diferentes ações desde a entrada em vigor, em 2015, da lei que instituiu o Programa de Redução Gradativa do Número de Veículos de Tração Animal, incluindo uma pesquisa de campo feita em maio deste ano.

Cada uma delas receberá R$ 4,4 mil, com pagamento dividido em uma primeira parcela de R$ 2 mil, prevista para ser depositada ainda neste mês, que deverá ser aplicada em investimentos para viabilizar a substituição da fonte de renda familiar, mais quatro pagamentos de R$ 600,00, também a partir de outubro, mediante a comprovação do uso do recurso da parcela inicial.