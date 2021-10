Franquia de locação de equipamentos para construção pode chegar ao interior do RS

Além das lojas tradicionais em cidades de grande e médio porte, a Casa do Construtor, rede de franquias voltada para a locação de equipamentos para construção civil projeta um modelo de negócios desenhado especialmente para atender municípios de até 20 mil habitantes. Trata-se de uma unidade, localizada em depósitos e lojas de materiais de construção, no modelo conhecido como store in store (quando há uma operação de loja dentro de outra).

Em relação ao Rio Grande do Sul, os municípios prioritários para os investimentos são Horizontina, Júlio de Castilhos e Arroio Grande. Segundo estimativas da empresa, o estado comporta até 388 unidades neste modelo. "Trata-se de uma versão mais compacta do que já temos. A grande vantagem é que o empreendedor, que já tem sua loja ou depósito, pode oferecer um serviço adicional. Assim, clientes de pequenas cidades podem contar com uma solução completa", diz o diretor de Expansão, Bruno Arena.