Sonho de Natal de Canela terá 370 apresentações até janeiro

A cidade de Canela, na serra gaúcha, está na reta final dos preparativos para a 34ª edição do Sonho de Natal. Com a decoração próxima de ser concluída, os artistas aguardam a chegada do público para conferir, de 22 de outubro a 9 de janeiro a programação, composta por 370 apresentações diárias em vários pontos históricos do município. As atrações serão gratuitas, e este será o primeiro evento totalmente presencial de Canela desde o início da pandemia.

No entanto, uma das mais esperadas aparições, a chegada do Papai Noel, que desce a Catedral de Pedra de rapel não vai ocorrer pelo segundo ano consecutivo. Para evitar aglomerações no entorno da igreja, a organização optou por fazer um espetáculo de projeção com a descida do Bom Velhinho. O espetáculo ocorrerá todas as noites, a cada 15 minutos, para que os visitantes possam se programar.

Além disso, o Teatro Municipal, recém revitalizado, será o local para boa parte das atrações do Sonho de Natal. Pelos protocolos sanitários, serão até 300 pessoas em cada apresentação. Para ingressar no teatro será necessária a apresentação do certificado vacinal. Lá, o Papai Noel também receberá as crianças e as cartinhas com os pedidos.

De acordo com o diretor artístico do evento, Elias da Rosa, um dos principais desafios para tirar a edição deste ano do papel foi o planejamento anterior. Alguns espetáculos passaram por adaptações para comportar o número de artistas necessários. "Até por esse motivo tivemos que excluir, de início, a descida do Papai Noel na catedral. Envolvíamos mais de 200 pessoas, além do público em geral, e isso não é compatível com o atual cenário", disse Elias.

A participação da comunidade, uma das marcas do Sonho de Natal, está de volta. Serão 635 artistas e ajudantes envolvidos diretamente nos espetáculos. Além disso, uma ação de solidariedade ocorrerá durante todo o evento. A arrecadação de alimentos para famílias carentes, através de uma campanha, vai mobilizar moradores e visitantes. Para atrações que necessitem ingresso, a organização vai pedir a doação de um quilo não perecível.

Além disso, segundo Elias, o evento tem como pano de fundo trazer alegria aos espectadores. "Queremos que cada espetáculo do Natal Luz seja um momento de felicidade, sorrisos, pois isso auxilia na saúde mental, tão prejudicada na pandemia. Tomamos cuidados na concepção dos espetáculos para tornar esse momento agradável", explicou.

A abertura, no dia 22 de outubro, o espetáculo "O Som do Vento - Música Instrumental", no Teatro Municipal. Às 19h15 ocorre o Acendimento das Luzes, na Catedral de Pedra, que ainda sediará, no mesmo dia, duas edições de "A Fábrica de Sonhos" e "Vida". Toda a programação pode ser conferida no site oficial do evento (sonhodenatal.com.br).