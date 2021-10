Novo Hamburgo vai receber shopping de arquitetura e decoração em 2022

O Glass Mall, complexo que reunirá em um único lugar arquitetura, decoração e design, está mais próximo de operar. Em julho deste ano iniciaram as obras do local que em breve se tornará um grande centro de compras, focado na conexão e na experiência. Localizado em Novo Hamburgo, a operação será o maior shopping de decoração do estado e a data prevista de inauguração é março de 2022.

O complexo tem 4.500 metros quadrados de área total em um prédio histórico do município, com um investimento total de R$ 4,5 milhões. As obras estão sendo executadas pela Construtora MG. "Estamos unindo grandes fornecedores para contar uma nova história deste prédio que é um patrimônio para Novo Hamburgo", destaca Jones Baptista Junior, gestor do Grupo Glass.

Pensando no cliente final, o centro de compras chega para ser mais que um local voltado à aquisição de produtos, segundo a empresa, apresentando-se também como um espaço para contemplar gastronomia e entretenimento. Com produtos de alto padrão, o complexo terá algumas opções gastronômicas, juntamente com uma grande área verde e um deck suspenso, criando uma experiência inigualável para desfrutar o almoço, jantar e happy hour. Outro diferencial do complexo de compras é que o Glass Mall terá diversas palestras e eventos exclusivos para o público do segmento. O local ainda contará com estacionamento privativo.