Audiência vai tratar sobre a duplicação da RST-287

A Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou parecer a projeto que trata da regulamentação tributária aos municípios. Também foi confirmada a realização de audiência pública, no dia 15 de outubro, em Santa Maria, para tratar da duplicação da RST-287.

A audiência pública para tratar da duplicação da RST-287 e da logística a ser adotada no trecho que passa pelos municípios de Novo Cabrais, Paraíso do Sul, Agudo, Restinga Seca, Silveira Martins e Santa Maria, será realizada, às 18h, virtualmente, transmitida do Auditório Principal da Faculdade AMF, Recanto do Maestro, em Restinga Seca. A comunidade reclama da localização da praça de pedágio e da falta de diálogo para a definição dessa nova logística, assim como a divisão das lavouras pela referida praça de pedágio, o que exigirá contornos dos moradores locais por outras rodovias.