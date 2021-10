IFSul vai oferecer cursos técnicos em São Leopoldo

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi e o reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense (IFSul), Flávio Luís Barbosa, oficializaram um protocolo de intenções entre o poder público e a instituição. A ação dá seguimento a série de propostas do Programa São Léo, que prevê uma série de projetos que visam fomentar a tecnologia e inovação no município.

A parceria oficializada visa à implantação de cursos técnicos do IFSul no município ainda no início do próximo ano, possibilitando a jovens e adultos leopoldenses conhecimentos sobre tecnologia e inovação. Como também promover acesso a uma educação técnica pública, de qualidade e gratuita para os cidadãos leopoldenses.

Para o prefeito, Ary Vanazzi, a consolidação de mais um projeto representa a união dos esforços entre poder público e privado, buscando ampliar as condições dos leopoldenses, principalmente no que se refere à educação e igualdade. "Nós em São Leopoldo queremos dar condições para os nossos jovens, para que possam enfrentar os desafios que virão futuramente. Além disso, desejamos consolidar o município como uma potência econômica, tecnológica, de qualidade de vida e inclusão social", destacou Vanazzi.

O reitor do IFsul, Flávio Luis Barbosa, destacou sobre a importância de firmar esta parceria com o poder público. "Investir em educação dá resultado, e resultado de qualidade, e sabemos como é importante investir nos nossos jovens, para dar a eles oportunidades de uma educação emancipatória. Por isso estamos aqui hoje celebrando este convênio, que possibilitará desenvolvimento e educação para a cidade e cidadãos", finalizou.