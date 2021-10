Sapucaia do Sul inaugura escola cívico-militar

Foi realizada, nesta segunda-feira (4), a cerimônia de inauguração oficial da escola cívico-militar Alberto Santos Dumont Escola Cívico-Militar, no município de Sapucaia do Sul. A solenidade contou com a presença de diversas autoridades municipais e da região.

A escola faz parte do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, que contemplou a cidade da Região Metropolitana. A iniciativa federal apresenta um conceito de gestão nas áreas educacional, didático-pedagógica e administrativa com a participação do corpo docente da escola e apoio dos militares.

A secretária de Educação Djoidy Felipin destaca a importância da escola para o município: "O modelo propiciará aos alunos, professores e funcionários um lugar mais seguro, contribuindo para melhoria do ambiente escolar, redução da violência, da evasão e da repetência, além de uma educação pautada em valores como civismo, disciplina, e pensar no coletivo", disse.