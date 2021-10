Obras de construtora falida em Erechim são fechadas

A secretaria de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social de Erechim realizou o fechamento do acesso das construções de dois prédios em situação de abandono que ficam na rua Silveira Martins. Outras construções em abandono, próximo ao Clube Caixeral e da Escola Medianera também serão fechadas. Todos locais estão em processo da massa falida da Construtora Demoliner.

O fechamento dos locais é em atendimento a uma recomendação do Ministério Público (MP). Será gastou cerca de R$ 50 mil para realizar esses procedimentos. "Entendemos que são espaços que estão sem soluções há tempo e que representam riscos pela estrutura e pelo abandono. Em atendimento a essa sugestão do Ministério Público, com certeza também tranquilizamos as pessoas que moram nas redondezas destes locais", explica o secretário de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social, Mario Rossi.