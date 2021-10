Policia Civil realiza projeto com jovens de Arroio do Meio

A Polícia Civil de Arroio do Meio realizou um trabalho de orientação e prevenção sobre a violência sexual com os alunos do 6º ao 9º ano da rede municipal de ensino. A inciativa deste projeto partiu do delegado Humberto Mesa Rohrig, que por um ano e meio foi titular da delegacia arroio-meense.

Com duração de um mês e meio, as palestras sobre o tema foram conduzidas pela policial civil Daniele Bagestan. A conversa com os alunos teve o cunho de informar e alertar os adolescentes em relação aos possíveis abusos de vulnerável e abusos de menores de idade. A policial também ressaltou sobre a importância da criança ou adolescente relatar para alguém próximo, pais ou professores, se vier a acontecer algum abuso. Além disso, foi explicado aos alunos o papel da polícia civil na sociedade.

Conforme o delegado, o projeto teve início em Fazenda Vilanova e a intenção é que ele seja desenvolvido em outros municípios. "A ideia do projeto surgiu após a Polícia Civil perceber um aumento nos casos de violência sexual, especialmente no período da pandemia. Neste sentido, o objetivo é orientar os adolescentes para que saibam o que configura a violência sexual e não necessariamente uma agressão física. É uma forma de orientação, prevenção e de denúncia", frisa Rohrig.