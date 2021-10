Por trabalho na pandemia, profissionais de saúde ganham entradas para shows do Natal Luz de Gramado

Os profissionais de saúde do Hospital São Miguel e dos postos de saúde de Gramado, que estão há mais de um ano na linha de frente na prevenção e combate à pandemia do coronavírus, serão contemplados com 350 ingressos para os principais espetáculos do 36° Natal Luz de Gramado. O anúncio da entrega dos ingressos e a assinatura de um termo de compromisso foi feito pelo prefeito Nestor Tissot, pela secretária de Turismo e presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk, e pelo diretor de Eventos da autarquia municipal, Diego Scariot.

Outros 450 ingressos serão entregues aos servidores municipais da saúde. "Nós produzimos magia e vocês salvam vidas", afirmou Rosa Helena Volk, ao citar que a entrega dos ingressos simbolizava uma forma de agradecimento a todos os servidores da área da saúde do município pelo trabalho desenvolvido desde antes da pandemia.

"Não se faz turismo sem segurança em saúde", afirmou o prefeito Nestor Tissot, destacando o papel importante de todos os profissionais da saúde, independente do setor que atuam, por não medirem esforços para que chegássemos a este momento em que podemos realizar eventos. "Se estamos aqui hoje, é mérito de vocês que sempre estiveram na linha de frente", afirmou o prefeito O diretor administrativo do Hospital São Miguel, Márcio Slaviero, agradeceu e disse que o gesto "é um aceno de que, aos poucos, a vida está voltando ao normal".

com show da Orquestra Sinfônica A abertura do evento será no dia 28 de outubro,. Os ingressos já estão sendo vendidos através da internet.