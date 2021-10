Praça Dante Alighieri terá ponto de vacinação em Caxias do Sul

A secretaria municipal da Saúde (SMS) de Caxias do Sul confirmou a abertura de novo ponto de vacinação na Praça Dante Alighieri nesta terça-feira (05), bem como a continuidade da aplicação da terceira dose (reforço) para profissionais de saúde, idosos de 70 anos ou mais e pessoas com imunossupressão (veja descrição abaixo). Também haverá pontos com primeira e segunda dose.

O ponto de vacinação na Praça Dante Alighieri funcionará em unidade móvel do Sesi instalada próximo ao chafariz e ao ônibus da Guarda Municipal. Nesse local haverá primeira dose para adolescentes (14 a 17 anos) e adultos (18 a 40 anos), segunda dose das três vacinas (AstraZeneca, Coronavac e Pfizer) e também terceira dose para idosos (não haverá terceira dose para profissionais de saúde nem para imunossuprimidos na Praça). Na terça-feira também haverá vacinação no Andreazza Bela Vista, para esses mesmos públicos-alvo descritos.

A vacinação para pessoas de 18 anos ou mais (sem limite de idade máxima) ocorrerá em cinco UBSs e UBVs. Também haverá segunda dose em 10 Unidades Básicas e terceira dose para idosos, profissionais de saúde e pessoas com imunossupressão em 17 unidades. A secretaria também ressalta que, nesta terça-feira, a Unidade São Ciro estará fechada para organização interna, já que na quarta-feira (06) serão retomados os atendimentos de Atenção Primária à Saúde, como consultas, curativos, coletas de exames laboratoriais, encaminhamentos para especialidades, fornecimento de medicação básica e outros.