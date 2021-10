Santa Clara do Sul anuncia a construção de um centro de eventos

O prefeito de Santa Clara do Sul, Paulo Kohlrausch, assinou um convênio com o programa Eficiência Municipal, do Banco do Brasil, na ordem de R$ 4,2 milhões para asfaltar mais um trecho no interior e construir o Centro de Eventos e Agrotecnologia. A pavimentação será feita na comunidade de Nova Santa Cruz, entre as propriedades de Olimira Kunrath e de Claudir Both, totalizando aproximadamente 9 mil metros quadrados de estrada. Para realizar a obra, o investimento do município será de R$ 2,2 milhões.

Já o valor de R$ 2 milhões será utilizado para a construção do Centro de Eventos e Agrotecnologia, cujo projeto arquitetônico está concluído e abrangerá a área da antiga Fumageira Brönstrup, em Picada Santa Clara, que foi comprada pelo município visando à reforma da estrutura e valorização da história. A próxima etapa é a realização do processo licitatório para definição das empresas que farão as duas obras, o que deve estar concluído até o final do ano para posterior início dos serviços.

"O asfaltamento em Nova Santa Cruz faz parte de um amplo projeto de pavimentações que está em andamento e que terá continuidade ao longo do governo. Já o Centro de Eventos e Agrotecnologia será extremamente importante porque passará a sediar eventos municipais como a Santa Flor e ainda fomentará a produção de orgânicos e a tecnologia no município", salienta o prefeito.

Kohlrausch destaca que as obras serão muito relevantes dentro do projeto turístico do município. "Nosso intuito é melhorar cada vez mais a nossa infraestrutura, atrair visitantes e prospectar investidores para Santa Clara do Sul. E o turismo rural é um dos pontos-chave para que isso ocorra", menciona.