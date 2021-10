Prefeitura e UFPel discutem gestão de postos de saúde em Pelotas

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas esteve reunida com a reitora da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Isabela Andrade. Dentre as pautas tratadas estiveram assuntos relacionados aos serviços da atenção primária da saúde e à gestão e manutenção de algumas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) administradas pela instituição de ensino. Durante o encontro, os representantes da universidade reafirmaram o interesse em seguir à frente das UBSs, investindo e qualificando os serviços prestados à população.

A chefe do Executivo também destacou que a reunião é o começo de um planejamento para o estudo de um processo que permitirá a atualização de convênios e acordos firmados entre a Universidade e o Município. Atualmente a UFPel administra as Unidades Básicas de Saúde Areal Leste, Centro Social Urbano (CSU) Areal, UBS Vila Municipal e também a do Obelisco.