Após quatro anos, Teutônia reativa o barracão industrial

A prefeitura de Teutônia reativou o barracão industrial, que estava fechado há mais de quatro anos, servindo como depósito de mobiliário. No mês de fevereiro, o município lançou edital com objetivo de conceder permissão de uso do barracão industrial, destinado à instalação de empresa, do ramo industrial, visando a ocupação do prédio com 762 metros quadrados. A proposta vencedora foi a da empresa do ramo industrial metal mecânico, que apresentou o maior número total de empregos formais (com carteira assinada) diretos a serem gerados e mantidos com o empreendimento.

A empresa iniciou as atividades no segundo semestre deste ano e já conseguiu ampliar a capacidade de produção e contratar mais funcionários. O prefeito Celso Aloísio Forneck destacou a importância de reativar o barracão industrial. "O local é amplo, bem localizado, e estava sendo utilizado como depósito. Assim que assumimos, o secretário e subsecretário responsáveis iniciaram o processo burocrático para reativar o barracão. Estamos felizes que esta ação já está gerando resultados positivos, com a ampliação da empresa e a geração de novos empregos", avaliou.