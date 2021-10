Caxias do Sul passa a integrar a região da Uva e do Vinho

Em reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo de Caxias do Sul, foi decidido que o município fará parte da região turística Uva e Vinho. A possibilidade de escolha se dá pela revisão que o Ministério do Turismo fará do Mapa do Turismo Brasileiro, abrindo a possibilidade de a cidade escolher de qual região fará parte.

Durante o mês de agosto, representantes de Caxias do Sul realizaram reuniões com representantes da região Uva e Vinho e das Hortênsias, para tratar dos critérios de escolha da região, e para aprimorar o diálogo entre a cidade e os municípios que compõem ambas as regiões. As semelhanças culturais e as ligações históricas de Caxias do Sul com as cidades constituintes guiaram a decisão unânime por uma das regiões. Esta conta com 29 municípios, mas poderá chegar a cerca de 33 na próxima revisão.

Segundo o secretário do Turismo de Caxias do Sul, Enio Martins, as boas relações vão ser mantidas com os municípios vizinhos, independente da região que fazem parte. A gestora da região, Associação de Turismo da Serra Nordeste (Atuaserra), já foi comunicada da escolha. Depois disso, ocorre a oficialização junto ao governo federal, que deve divulgar neste ano um novo Mapa do Turismo.