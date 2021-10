Projeto do novo Pronto Socorro de Pelotas é entregue ao Estado

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, recebeu o projeto final do novo Hospital de Pronto Socorro da cidade e o entregou à secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann. Durante o ato, a proposta do novo complexo de saúde também foi apresentada ao público pela arquiteta Ana Carolina Potier, sócia-proprietária da empresa responsável pela elaboração dos projetos. A partir de agora, a construção do estabelecimento entra no processo de licitação da obra, etapa que deve estar concluída até o final do ano.

Arita Bergmann, que também já foi secretária municipal de Saúde em Pelotas, falou sobre os investimentos do programa do Estado, o Avançar, que totalizam R$ 250 milhões em obras e equipamentos para a rede hospitalar, ressaltando a importância dessa conquista para cidade e região. "Colocar R$ 55 milhões para esse sonho do Hospital de Pronto Socorro Regional é, sem dúvida, a certeza de investir numa obra desejada e muito esperada para a região", disse Arita. A etapa de elaboração de todos os projetos técnicos custou cerca de R$ 880 mil.

O complexo será de atendimento Especializado Tipo II, considerado como hospital geral pelo Ministério da Saúde, para atendimento de urgências e emergências e, também, com tecnologia e recursos humanos voltados a casos clínicos e cirúrgicos. A nova casa de saúde será viabilizada com recursos do governo do Estado, e o hospital atenderá Pelotas e os municípios da Zona Sul.

Com 9,3 mil metros quadrados de área construída, o complexo ocupará as áreas onde, atualmente, se localizam repartições do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep), da secretaria de Desenvolvimento Rural e da unidade de saúde Centro Covid. A instalação terá 121 leitos clínicos, sendo 10 destinados a Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) para adultos e 10 para pediatria, além de cinco salas cirúrgicas e dependências para recuperação. Contemplará, ainda, atendimento básico de cirurgia geral, traumatologia, bucomaxilofacial e cardiologia.

O prazo previsto para construção da obra é de dois anos, com a primeira fase destinada à ampliação e ao estacionamento e, no segundo ano, à reforma da estrutura já existente. Com o projeto concluído, a ideia é estruturar a licitação nas próximas semanas.