Hospital de Santa Rosa vai passar a ofereces exames de cintilografia

O Hospital Vida & Saúde, de Santa Rosa, recebeu a liberação da Comissão Nacional de Energia Nuclear que autoriza o início dos exames de cintilografia. A partir da autorização, a instituição finaliza os trâmites para dar início às atividades. O equipamento da cintilografia irá agilizar e qualificar a resolutividade do diagnóstico, melhorando a eficiência do tratamento oncológico aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

A expectativa é que nas próximas semanas os exames iniciem no hospital, sendo oferecido de forma inédita no município de Santa Rosa. "É mais um avanço a região e uma conquista para o paciente oncológico que não precisará mais se deslocar a outras regiões para realizar este tipo de exame", ressalta a diretora-geral, Vanderli de Barros. O exame possibilita o diagnóstico de doenças não detectáveis em exames de radiografias comuns, fornecendo informações detalhadas sobre o funcionamento dos órgãos.