Prefeitura de Torres buscará o Daer por conta de impasse na rodoviária

Em reunião, o prefeito de Torres, Carlos Souza recebeu os atuais proprietários da rodoviária de Torres e representantes de empresas de ônibus e do município para buscar a melhor solução provisória de embarque e desembarque de passageiros. A pauta foi deliberar que o novo local de embarque e desembarque dos ônibus seja, provisoriamente por 60 dias, ao longo da via que passa por dentro da atual rodoviária, para que a população e turistas tenham um local propício e central para realizar esta operação.

Na quinta-feira (30), o contrato com a empresa que gerenciava o terminal foi encerrado e, na sexta-feira (1) a nova concessionária deveria ter assumido. Carlos Souza busca, junto ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) os esclarecimentos necessários. Nesta semana, ele pretende convocar uma reunião com o governo do Estado para que essa situação seja esclarecida o quanto antes.

Em dezembro de 2020 foi aberta uma licitação para nova concessão da rodoviária e a empresa Kurz & Leal Ltda Terminais Rodoviários foi a escolhida. O Daer informou que a empresa ainda não assinou contrato de concessão, pois requer exigências que ainda não foram apresentadas. No dia 15 de setembro deste ano, a autarquia estadual procurou o município indicando um local para instalação da nova rodoviária, que foi negado pela administração pois se travava de um local considerado impróprio para tal operação.

No dia 23 de setembro, através de um ofício enviado pela secretaria de Planejamento e Participação Cidadã, destinado ao sócio proprietário da empresa Kurz & Leal, Arthur Guilherme Otto Leal, atesta sobre a análise do pedido de viabilidade de implantação do terminal rodoviário e para que seja dado seguimento na analise de viabilidade e de locais, conforme ofício, eram necessários vários esclarecimentos, o que até a presente data não foi informado a prefeitura, como: planta do prédio, áreas de manobras, estudo de fluxo viário, dentre outros. Desde então o novo concessionário não indicou nova possibilidade de local.