Aeródromo de Arroio Grande passa por obras para receber aviões maiores

Estão em andamento as obras no aeródromo de Arroio Grande. Atualmente, a estrutura é utilizada para receber voos comerciais tanto de pequenos aviões e helicópteros, além da aviação agrícola que utiliza intensamente o local. Diante do potencial econômico e o interesse de empresas, a prefeitura tem empenhado esforços para proporcionar mudanças estruturais.

Em visita às obras, o secretário municipal de Planejamento e Urbanismo, Eduardo Muñoz, explicou que o projeto prevê a reforma da pista, buscando melhorar as condições de decolagem e pouso, bem como a disponibilização de espaço que deverá servir para a construção de hangares pelas empresas interessadas através de concessão do terreno. Atualmente nove aeronaves agrícolas e três aviões comerciais utilizam a estrutura. Através das obras que estão sendo realizadas, a ideia da prefeitura é atrair aviões comerciais com passageiros.