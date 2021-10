Caxias do Sul reverte expectativa e apresenta superávit desde janeiro

O aumento da receita, decorrência da retomada econômica, e o controle mais adequado das despesas foram determinantes na reversão de um resultado primário negativo, estimado em R$ 155,6 milhões, no início do ano, para um valor positivo de R$ 113,8 milhões no orçamento do município de Caxias de Sul. O resultado consolidado nos dois primeiros quadrimestres do exercício foi apresentado pelo Executivo municipal à Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo da Câmara de Vereadores.

O incremento se deu nas três principais fontes de receita. O Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) apresentou alta de 65,6% nos primeiros oito meses do ano na comparação com igual período do exercício passado, superando a cifra de R$ 41,7 milhões. O retorno do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) avançou 43,7%, ficando próximo a R$ 332 milhões. Já Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), teve alta de 23,7%, totalizando R$ 133,3 milhões.

O secretário Maurício Batista da Silva, de Gestão e Finanças, alertou para a necessidade da manutenção da cautela, considerando que parte do ICMS não será recorrente, caso do repasse de R$ 28 milhões do ICMS advindo da venda da CEEE-D. Também assegurou o município elevou os investimentos, mas o fez "de forma responsável", segundo ele, aumentando em quase 8% os valores das secretarias finalísticas, responsáveis pela execução das obras e prestação dos serviços, e reduzindo em 11% nas pastas de gestão, consideradas meio, e que apoiam as demais. Ainda antecipou que, para o consolidado do ano, a expectativa é de alcançar superavit na ordem de R$ 80 milhões, o que contribuirá na melhora do resultado de 2022, para o qual é estimado deficit de R$ 125 milhões.

As maiores despesas se concentraram nas áreas de saúde e educação. Na primeira, em que constitucionalmente, a aplicação deve ser de 15% do orçamento, o índice destinado foi de 23,7%, totalizando perto de R$ 392,4 milhões. Na educação, onde a aplicação deve ser de 25%, o índice consolidado é de 17%, resultado de investimentos na ordem de R$ 266,4 milhões.