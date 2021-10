Sala Lilás é aberta no hospital de Sapucaia do Sul

O Hospital Municipal Getúlio Vargas (HMGV), em Sapucaia do Sul, realizou a abertura de uma Sala Lilás na instituição. O espaço é inédito no município e atenderá vítimas de violência contra a mulher, de gênero e infantil. Com uma estrutura adequada para a recepção dos pacientes, o local conta com um consultório e uma equipe especializada para esse tipo de atendimento.

Esse atendimento diferenciado se faz necessário diante dos números, sobretudo de violência contra a mulher, que se intensificou no período da pandemia do coronavírus. De acordo com a Coordenadoria da Mulher, de abril a agosto, foram realizados 353 atendimentos de mulheres sapucaienses nessa situação e 103 solicitações de prorrogação de medidas protetivas. "Agora teremos um lugar digno para dar atendimento, amor e humanidade para as pessoas agredidas. Este foi um pequeno investimento, mas com um grande significado. A obrigação do poder público é isso, proteger e acolher. As pessoas que chegarem nessa sala, com certeza, vão sair com tratamento digno, proteção e acolhimento, sempre com muito respeito", afirmou o prefeito Volmir Rodrigues.

"Eu posso afirmar que a criação dessa sala é um momento especial, criada para ser um porto seguro no momento que a vítima mais precisa. O objetivo não é esconder a pessoa que sofre violência, e sim acolher e dar segurança para ela e os filhos", afirmou a vice-prefeita, dra. Imilia de Souza, que também apresentou números da violência contra a mulher. Além disso, ela ainda agradeceu a direção da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas por acatar o projeto e a Coordenadoria da Mulher, que sugeriu a criação da sala