Rio Grande define três áreas prioritárias para iniciar PPPs

O prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, realizou uma live para a divulgação do andamento do processo iniciado a respeito de parcerias público-privadas (PPPs). Também participaram o gestor da secretaria de Relações Institucionais, Assuntos Internacionais e Parcerias Público Privadas, Cláudio Diaz, que tem liderado as ações relacionadas com o tema, e servidores envolvidos com a pauta. Na oportunidade, Branco anunciou que foram definidas como áreas prioritárias a saúde, os resíduos sólidos e a iluminação pública.

Atualmente, uma equipe formada por seis secretários de governo e 10 servidores públicos municipais estão concluindo uma capacitação junto a Radar PPPs Brasil, considerada pela Gestão Municipal como uma das empresas mais conceituadas da área no país e que já foi contratada pela prefeitura para o auxílio nos encaminhamentos. O objetivo é preparar a equipe que terá importante papel junto à empresa contratada para atuação direta com as PPPs.

De acordo com o prefeito, a intenção do governo é trabalhar de forma a oportunizar que a iniciativa privada seja responsável pela execução dos projetos, e caiba ao poder público a função de fiscalizador. Durante a live, ele explicou que, devido à dificuldade financeira enfrentada pelo município, as parcerias com a iniciativa privada serão um dos focos da gestão. "Eu acredito muito nesse modelo. As concessões são modelos inovadores e nós vamos utilizar bastante. Estamos analisando aquilo que em outros lugares não tem dado certo, corrigindo, para fazer com que Rio Grande demonstre que tem interesse em incentivar essas participações, esses modelos de gestão diferenciados, a partir das nossas prioridades", apontou.

Ao ser questionado se o turismo não seria contemplado pelas PPPs, Branco esclareceu que a metodologia aplicada sugere a escolha de três temas, mas que o trabalho não será limitado a essas áreas. "Eu concordo plenamente que o turismo é uma grande oportunidade no futuro. Entendo que temos que nos capacitar melhor e entender o que nós queremos para que seja gerador de emprego e renda, que o desenvolvimento no turismo seja um pouco mais focado, mais profissional. Temos trabalhado muito, e tenho cobrado muito da nossa secretaria que nós temos que evoluir muito", avaliou.