Concessionária da RSC-287 faz balanço do primeiro mês de contrato

A Concessionária Rota de Santa Maria, do Grupo Sacyr, promoveu, em Santa Cruz do Sul, um encontro para avaliação dos primeiros 30 dias de concessão dos 204,5 quilômetros da rodovia RSC-287, entre Tabaí e Santa Maria. O diretor geral da concessionária, Renato Bortoletti, apresentou um relatório das atividades no período, com destaque para os serviços de manutenção da rodovia, como operação tapa-buracos, limpeza de canaletas, roçadas manual e mecanizada e atendimentos.

A Rota de Santa Maria assumiu a rodovia dia 30 de agosto, após publicação da súmula do Termo de Arrolamento e Transferência dos Bens no Diário Oficial do Estado. A concessão contempla a rodovia RSC-287, no trecho entre Tabaí (km 28,03, no entroncamento com a BR-386) e Santa Maria (km 232,54, no entroncamento com a ERS-509), totalizando 204,51 km de extensão. O contrato possui duração de 30 anos e prevê a duplicação de todo o trecho concedido, com investimentos da ordem de R$ 2,7 bilhões.

De acordo com os termos previstos em contrato, a concessionária forneceu aos usuários serviço médico, mecânico e inspeção de tráfego no trecho entre Candelária a Venâncio Aires, com 607 atendimentos. Em relação aos acidentes, foram 29 no total, sendo 17 sem vítimas, oito com vítimas (nenhuma fatal) e quatro com danos.

Esses serviços serão ampliados para o trecho completo da rodovia. Já a implantação do sistema de câmeras de monitoramento na rodovia deve ocorrer até o 24º mês do contrato, cobrindo 100% do trecho via Centro de Controle Operacional da Concessionária (situado em Santa Cruz do Sul). Também serão implantados dois postos de pesagem de caminhões, em locais a serem definidos.

A Sacyr anunciou que pretende realizar a ampliação e reforma das duas praças de pedágio, em Venâncio Aires e Candelária, em até 12 meses, como forma de melhorar o fluxo na rodovia, principalmente em momentos de pico, com a criação de pistas exclusivas. O objetivo é substituir, gradativamente, todos os equipamentos, bem como promover a instalação de cabines de cobrança automáticas exclusivas.