Posto de atendimento do IPE é inaugurado na cidade de Estrela

Em 2005, o posto do Instituto de Previdência do Estado (IPE) de Estrela, assim como em outras dezenas de municípios em todo o Estado, foi fechado. Pois em uma cerimônia na prefeitura, na presença do diretor-presidente do IPE, Júlio César Viero Ruivo, foi assinado o convênio que insere Estrela no projeto 'Facilitadores'.

Em Estrela, são quase três mil titulares e mais de 8,8 mil assistidos diretamente que serão beneficiados. O município se torna assim o primeiro do Vale do Taquari a aderir ao projeto que também beneficiará moradores das outras 35 cidades da região que ainda não contam com o serviço.

O ponto de atendimento do IPE irá operar junto à estrutura da Unidade Básica de Saúde Central, no bairro Oriental, no mesmo prédio onde funciona a secretaria municipal de Saúde. "Mais uma grande e antiga demanda da população que a atual gestão dá fim", frisou o secretário da pasta, Celso Kaplan. O início das operações devem ocorrer em breve.

Ruivo destacou a mobilização da comunidade em torno da causa. "Com o avanço dos anos, das tecnologias, e depois tendo como um divisor de águas a pandemia, o IPE se digitalizou. Percebeu-se que não havia mais a necessidade de contarmos com postos, agências físicas do IPE, que perderam de certa forma a finalidade. Mas ao mesmo tempo, principalmente quando da divisão do IPE em dois - o Previdência e o Saúde - percebemos o quanto ele ainda não estava preparado para esta era, ou o quanto ainda era necessário facilitar o acesso dos usuários a estas informações digitais", explicou.