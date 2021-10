Gramado quer ampliar público em shows do Natal Luz

O prefeito em exercício de Gramado, Luia Barbacovi, esteve em Porto Alegre para se reunir com representantes da secretaria Extraordinária de Gestão Política e Administrativa. Ele reivindicou o incremento de público para os espetáculos do Natal Luz, que começa no fim do mês. Para ele, o fato de Gramado apresentar redução significativa no número de hospitalizados e novos casos da Covid-19 possibilita um percentual maior de venda de ingressos e públicos nos shows da 36ª edição do Natal Luz.

"Todos estamos esperançosos para a rápida retomada econômica. Com um quadro melhor, almejamos mais que 30% de público no maior evento natalino do Brasil. Muitos empresários estão esperançosos", disse Luia. O município aguarda uma definição do Estado nos próximos dias para ampliar a venda de ingressos, que já está acontecendo pela internet