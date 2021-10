Com volta de aparelho de raio-x, hospital de Erechim busca diminuir espera por exames

O aparelho de raio X digital voltou a operar em normalidade na Fundação Hospitalar Santa Terezinha, em Erechim. Ele estava em manutenção desde meados de agosto, quando apresentou problemas. Técnicos especializados da empresa responsável concluíram a manutenção, sendo necessário a substituição da ampola e de outras peças, o que possibilitou após testes positivos, a operar normalmente.

A casa de saúde realiza em média 120 exames de raio X ao dia e, devido aos problemas técnicos, está com uma demanda reprimida, com agenda completa até início de novembro. A equipe técnica do setor, ficou definido pela ampliação dos horários de atendimento para minimizar a demanda reprimida, com o objetivo de colocar os exames em dia, que se originaram em decorrência da paralisação do serviço. O hospital também tem um aparelho analógico, que necessita ser substituído pelos anos de vida útil e também pelo avanço tecnológico.