Saldo de empregos em agosto foi o melhor do ano em Passo Fundo

De janeiro a agosto deste ano, o número de contratações com carteira assinada foi maior do que o das demissões em Passo Fundo, conforme dados divulgados nesta semana pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Nestes oito meses, foram contratados um total de 22.369 trabalhadores, enquanto 19.322 perderam seus postos de trabalho. Em agosto, os números acompanham a média histórica do ano e o saldo entre contratações e demissões é positivo: foram 555 vagas criadas nas áreas da indústria, construção civil, agronegócio, comércio e serviços.

Para o prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, os indicadores mostram um aquecimento da economia e permitem afirmar que há uma retomada gradual do desenvolvimento econômico do município. "Estamos otimistas com o cenário, trabalhando muito para garantir que as ações da prefeitura sejam indutoras do crescimento e da geração de emprego e renda", argumenta ele, comentando que as ações do programa Acelera Passo Fundo, lançado pela Administração em janeiro, e a ampliação da cobertura vacinal são dois fatores que, somados, estão permitindo que haja uma maior expansão dos setores produtivos, comerciais e de serviços.

De acordo com Pedro, o saldo positivo de 3.047 vagas de trabalho criadas desde janeiro revelam que há possibilidade de promover ainda mais avanços para garantir novos postos de trabalho. "Nos dedicamos a facilitar e a agilizar os serviços administrativos internos, reduzir a burocracia e aproximar a estrutura da Prefeitura de todos os empresários, criando um cenário de facilitação para quem quer investir na cidade", analisa o prefeito.