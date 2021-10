Estruturas temporárias em UPAs de Canoas são desativadas

As estruturas externas que funcionam junto às Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Boqueirão e Rio Branco, em Canoas, foram desativadas nesta quinta-feira (30). Inauguradas há sete meses, elas ajudaram a ampliar a capacidade de atendimento do município para casos de Covid-19. Agora, com os indicadores da pandemia em queda, situação motivada principalmente pelo avanço da vacinação, a demanda de pronto atendimento volta a ser absorvida pelos serviços já existentes.

No auge da pandemia, as duas estruturas provisórias, abertas em 1º de março, recebiam apenas casos sem relação com o coronavírus. Após a inauguração da UPA Liberty Dick Conter, em 17 de março, passaram a atender casos sintomáticos respiratórios leves. Já no início de abril, com base na necessidade de retorno à rotina dos atendimentos, voltaram a receber casos clínicos gerais, sem relação com a Covid-19.

Segundo o secretário municipal da Saúde, Maicon Lemos, a decisão de desativar os locais foi motivada pela redução na procura de casos suspeitos de Covid-19. "Esperamos que esses indicadores se mantenham, até porque existe uma tendência de queda de casos associados ao coronavírus devido ao efeito positivo da vacinação. Chegou o momento, então, de as unidades retomarem sua capacidade anterior, respeitando, claro, os protocolos necessários para atendimento de pacientes sintomáticos respiratórios", explicou.

Pessoas com sintomas respiratórios e suspeita de Covid-19 devem continuar procurando as UPAs Boqueirão e Rio Branco, que voltarão a atender também outros quadros clínicos (adulto e pediátrico). Para casos gerais, existe ainda a UPA 24 Liberty Dick Conter, no bairro Mathias Velho.