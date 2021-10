Novo prédio da sede da Justiça do Trabalho é inaugurado em Estrela

Em uma cerimônia que contou com a presença da presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4), a desembargadora Carmen Izabel Centena Gonzalez, foi inaugurado nesta quinta-feira (30), em Estrela, o novo prédio do Foro Trabalhista. A obra teve um custo total de R$ 7,4 milhões. A jurisdição do Foro de Estrela também abrange os municípios de Bom Retiro do Sul, Colinas, Fazenda Vilanova, Imigrante, Paverama, Poço das Antas, Teutônia e Westfália.

O prédio fica localizado no Centro da cidade, próximo à prefeitura de Estrela e abrigará as duas varas de trabalho que operam no município. Uma sala será cedida à Justiça Eleitoral. O edifício, que possui acessibilidade com elevadores internos e acesso direto ao térreo sem escadas, conta com um subsolo, estacionamento privativo, com vagas especiais, e dois andares para uso do público, e conta com recursos de sustentabilidade como para captação e o reuso da água da chuva, além de valorização da iluminação natural das salas e escolha de aparelhos eletrônicos mais eficientes e econômicos.

Segundo o diretor do Foro Trabalhista de Estrela, Rogério Donizete Fernandes, a iniciativa tem como objetivo dar qualidade ao atendimento da população e às condições de trabalho das equipes envolvidas em uma demanda real. "Desde a inauguração da segunda vara, em 2013, a situação se complicou pois dobrou o número de operações, pessoas trabalhando e sendo atendidas, em um mesmo espaço, que antes mesmo disso já não dava conta da demanda. Agora, a situação com certeza será bem outra e o reflexo poderá ser percebido por todos", explicou.