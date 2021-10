Projeto troca plástico por kits em Triunfo

O projeto da Braskem sobre conscientização ambiental e estímulo à reciclagem faz sua estreia no Rio Grande do Sul e começa em Triunfo, na Escola Municipal Oswaldo Aranha, com a participação de cerca de 180 pessoas, entre alunos e professores. Professores e alunos receberam informações sobre o projeto com cards e vídeos, destacando a importância da coleta seletiva, da destinação correta de cada tipo de resíduo e mostrando como funciona a cadeia da reciclagem.

O programa incentiva os alunos a coletarem os resíduos plásticos gerados no seu dia a dia, seja em casa, na escola ou em outros ambientes, para, depois, terem a oportunidade de trocar por "plasticoins", uma moeda criada para realizar a troca de resíduos por kits de higiene. Para ganhar o kit 1 são necessários três plasticoins, o que equivale a 900g de plástico coletado. Já para receber o kit 2 é preciso ter cinco plasticoins, equivalente a 1,5 kg de plástico.