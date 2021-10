Escolas de Pelotas registram casos de Covid-19

As aulas presenciais foram suspensas em escolas de Pelotas nesta semana, por conta de casos positivos de Covid-19.A A Escola Municipal de Ensino Fundamental Saldanha da Gama, situada no bairro Areal, suspendeu as atividades na quinta-feira, após a instituição notificar o Centro de Operações de Emergência em Saúde para a Educação (COE-E) local de que uma pessoa testou positivo e que outras três são consideradas suspeitas de infecção.

A escola ficará fechada durante 14 dias, com retorno às aulas, no modelo híbrido, previsto para o dia 14 de outubro. Nesse período, as aulas ocorrem no formato remoto. A Vigilância Sanitária (Visa) da SMS fez uma vistoria na escola na sexta-feira (1), e uma higienização contratada, também será feita, ainda sem data agendada.

A Escola Santa Irene, localizada no bairro Pestano, também notificou o COE-E sobre caso de coronavírus. A informação foi encaminhada aos órgãos competentes nesta semana. "Naquilo que foi observado, a escola estava de acordo com as orientações técnicas dos órgãos de saúde", esclarece Sidnei Louro Júnior, chefe de departamento da Visa.

A Santa Irene não teve as aulas suspensas e manterá o sistema híbrido (presencial e remoto). No entanto, a Vigilância Epidemiológica também informou que foram registrados, até o momento, cinco alunos positivos e dois suspeitos, todos da mesma família. Os contactantes desses casos foram encaminhados para testagem.

A Escola Municipal de Educação Infantil Herbert de Souza também apresentou dois casos suspeitos do vírus, devido ao vínculo familiar envolvendo os casos da Santa Irene. A prefeitura também recebeu notificação na Escola Jacob Brod, nas Três Vendas. Uma vistoria foi feita no local durante à tarde para verificar se os protocolos estavam sendo cumpridos e prestar esclarecimentos à direção da escola. Já o colégio Joaquim Assumpção também recebeu visita dos fiscais, após o local ter passado por higienização no dia 24 de setembro.