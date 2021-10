Bom Jesus implementa projeto de reciclagem em escolas municipais

O município de Bom Jesus oficializou a parceria com uma empresa privada, com o objetivo de desenvolver nas escolas o projeto "Recicle Bem, Faça o Bem". A iniciativa contará com a participação dos alunos das escolas da rede municipal de ensino e da Apae.

É um programa pioneiro de reciclagem correta destinado às instituições de ensino, fornecendo o ciclo completo da cadeia de reciclagem. O objetivo da iniciativa é conscientizar e estimular os alunos sobre o processo de reciclagem e separação correta do lixo, gerando uma espécie de troca de embalagens recicláveis por materiais escolares ou uniformes totalmente sustentáveis.

A partir da adesão ao programa, o conteúdo fará parte também do Plano Pedagógico das escolas como uma ação interdisciplinar. Haverá um ecoponto em cada uma das escolas participantes, assim como os demais materiais do projeto. Cada aluno deverá entregar no mínimo 1.600 embalagens por ano.

Em casa, o estudante faz a separação dos resíduos que podem ser reciclados (exceto o vidro) e a limpeza correta, na sequencia guarda na Ecobag (sacola que será entregue aos estudantes) e leva até a escola. Lá terá uma máquina que comprime e armazena adequadamente as embalagens.

No sistema de trocas, cada embalagem vale o equivalente a um ponto. Somados, esses pontos serão utilizados na troca por uniformes escolares sustentáveis, materiais escolares e por outros prêmios relacionados a educação que o município irá oferecer. O programa tem um aplicativo em que cada aluno poderá consultar a sua pontuação. Os estudantes de Mormaço (fotos) foram os primeiros a aderirem o projeto.

Em um prazo de 15 a 20 dias deverão ser colocadas as primeiras máquinas de coleta do material nas escolas que irão participar do programa. A secretária de Educação e Cultura Márcia de Freitas Oliveira, confirmou que cinco escolas estarão envolvidas neste projeto no município, além da Apae