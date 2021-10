Feira do Morango é aberta ao público em Pelotas

Está confirmada para esta sexta-feira (1), às 10h, a abertura oficial da 5ª Feira Municipal do Morango, no Largo do Mercado Central de Pelotas. A comercialização da fruta, diretamente do produtor ao consumidor, se prolongará até o dia 30 de outubro, em pontos no Centro e nos bairros da cidade, além de espaço no Shopping Pelotas. Nos locais de venda, derivados também serão disponibilizados à população, como cucas, doces e geleias de produção colonial.

Segundo os produtores, a expectativa de colheita, neste ano, é de 1.620 toneladas. "A feira será reforçada com mais pontos de venda em relação a edições anteriores, principalmente nos bairros, para facilitar o acesso dos moradores e incentivá-los a consumir a fruta de qualidade produzida em Pelotas", observa o secretário de Desenvolvimento Rural, Jair Seidel.

O morango será comercializado em embalagem padronizada, aos preços de R$ 13,00 e de R$ 15,00 o quilo. Nos bairros, haverá propaganda móvel, veiculada por motocicleta, para chamamento dos consumidores ao ponto de vendas. O horário da Feira é das 9 às 17h.

Seidel comenta que está confirmado que o morango, além de saboroso, é uma fruta de grande valor nutritivo e terapêutico. O consumo habitual promove benefícios à saúde. Nas bancas da Feira - Centro, bairros e Shopping -,serão adotados todos os protocolos contra o coronavírus, como uso de máscara e álcool gel. Neste sábado (2), além das bancas do Largo do Mercado, os pontos de venda atenderão no Laranjal, na avenida Rio Grande do Sul esquina Antônio Augusto Assumpção Júnior (avenida da praia), e na rua Guilherme Wetzel, na Cohabpel. No domingo (3), a comercialização se repetirá no Laranjal.