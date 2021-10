Três Coroas será sede do Campeonato Brasileiro de canoagem

A cidade de Três Coroas, no Vale do Paranhana, sediará o Campeonato Brasileiro de Canoagem Slalon e Descida 2021, em diferentes categorias. O evento ocorrerá de 7 a 10 de outubro, no Parque das Laranjeiras.

Uma das melhores atletas do mundo na modalidade Slalom, Ana Satila, que participou das Olimpíadas 2016 e 2021 já confirmou presença, bem como representantes gaúchos, do Paraná, São Paulo e Mato Grosso, reunindo cerca de 100 atletas. A cidade conseguiu organizar o evento em tempo recorde e vai receber o evento por ser a capital nacional da canoagem. "A prefeitura teve a sensibilidade de perceber a importância do evento, neste momento de retomada, mantendo acesa a chama da atividade esportiva de reconhecimento da identidade de Três Coroas. Esperamos logo retomar eventos ainda maiores nas corredeiras do Rio Paranhama", afirma o diretor de Turismo, Cristian Krummenauer.

As provas ocorrerão a partir das 10h e seguirão ao longo do dia, sendo que abertura oficial do evento será na noite de quinta-feira, dia 7 e a solenidade de premiação, às 15h, do dia 10. O evento é aberto ao público, que terá a oportunidade de contemplar a atividade esportiva e a cultura local, com shows musicais, a beira do Rio Paranhama. Os ingressos custam R$ 5,00 para moradores com comprovante de residência, R$ 10,00 reais para visitantes e crianças abaixo de 5 anos de idade são isentos.