Centro Administrativo de Santa Maria terá energia solar

A prefeitura de Santa Maria vai promover a instalação de um sistema de geração de energia por painéis fotovoltaicos no telhado do Centro Administrativo, localizado na Rua Venâncio Aires, no bairro Centro. A inovação resultará, ao longo do tempo, em economia para os cofres públicos, além de gerar energia limpa.

A empresa contratada deverá fornecer material e mão de obra. O valor total do investimento é estimado em R$ 30.2 mil, que serão custeados com recursos próprios do município. O prazo para a execução do serviço é de 60 dias após a assinatura da ordem de início - a ação está em fase licitatória.

"É mais um importante passo dado pela atual gestão rumo à execução do Plano de Eficiência Energética, que vai permitir com que o Centro Administrativo municipal reduza gastos e contribua com o meio-ambiente", explica o secretário de Administração e Gestão de Pessoas, Marco Mascarenhas.

Essa é a primeira etapa de um programa municipal. No futuro, a estrutura de geração de energia limpa será ampliada, conforme Mascarenhas. O Plano de Eficiência Enérgica conta com ações como substituição de lâmpadas e sistemas internos e estudos sobre o consumo de energia no Centro Administrativo, bem como para a possibilidade de substituição da frota de veículos administrativos por carros elétricos.