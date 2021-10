Estudo da Feevale percebe a variante Delta em 75% das infecções

Novas amostras do coronavírus e suas variantes -74 no total - foram submetidas ao sequenciamento genômico no Laboratório de Microbiologia Molecular da Universidade Feevale. As amostras, coletadas entre o final de julho e o início de setembro, são de pacientes provenientes de 12 cidades gaúchas: Alvorada (1), Campo Bom (2), Canoas (31), Garibaldi (8), Novo Hamburgo (11), Picada Café (1), Porto Alegre (4), Rio Grande (1), Santa Cruz do Sul (9), São Leopoldo (1), Sapucaia do Sul (2) e Viamão (1). Também foram analisadas uma amostra de Fraiburgo (Santa Catarina) e uma de Macapá (Amapá).

As amostras foram selecionadas para o sequenciamento de alto desempenho através da plataforma Illumina MiSeq. Inicialmente, os genomas sequenciados foram analisados e caracterizados como pertencentes às linhagens Gamma e Delta. As frequências correspondentes às linhagens foram de 75% de Delta (B.1.617.2) e 25% de Gamma (P.1, P.1.2 e P.1.9).

Com o objetivo de confirmar os dados obtidos, as sequências foram alinhadas com genomas completos de SARS-CoV-2 de diferentes variantes. A árvore filogenética foi inferida, confirmando os dados prévios. O pesquisador Fernando Spilki, pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão da Feevale e coordenador da Rede Corona-ômica, diz que o constante acompanhamento de genomas, assim como a entrada e distribuição de novas linhagens, são de especial relevância, considerando o impacto causado por linhagens como B.1.1.7 (Alpha), B.1.351 (Beta), P.1 e B.1.617.2 (Delta) no Reino Unido, na África do Sul, no Brasil e na Índia, respectivamente.