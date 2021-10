Avança a criação de programa voltado ao desenvolvimento econômico e de gestão em Encantado

O Programa de Desenvolvimento Econômico Local (Prodel) começa a ganhar corpo em Encantado. Nos últimos dias, alguns avanços para a implementação da iniciativa no município foram efetivados. Entre eles, a aprovação na Câmara de Vereadores do projeto de lei que cria o Conselho do Prodel, a capacitação de uma semana de um grupo de encantadenses na cidade de Orleans, em Santa Catarina, e a realização de reuniões de sensibilização com integrantes do Comitê do Futuro e secretários municipais.

O programa tem como objetivo construir um modelo de gestão e planejamento de longo prazo, visando ampliar a capacidade econômica do município, a geração de emprego e a qualidade de vida. "Nossa proposta é planejar ações que vão impactar no futuro de Encantado até 2040", explica a consultora do Prodel, Aline Nandi.

Após o diagnóstico inicial, com base na realização de 91 entrevistas com lideranças locais, foram definidos quatro eixos potenciais para o desenvolvimento que serão trabalhados a partir de agora: educação empreendedora, inovação, turismo e ambiente empresarial. As atividades terão a participação do Conselho de Desenvolvimento, formado por 15 membros titulares e 15 suplentes, além das Câmaras Técnicas compostas por voluntários.

"Por meio da união, integração e cooperação estamos imbuídos do mesmo objetivo, que é prospectar uma Encantado cada dia melhor", comenta Maria Cristina Castoldi, presidente da Associação Comercial e Industrial de Encantado. Segundo ela, a sequência do processo oportunizará colocar em prática projetos que promovam e diversifiquem a economia local.